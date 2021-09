Calcutta sbotta sui comizi politici senza distanziamento: "Oggi mi sento Federico Fiumani"

"Ti rendi conto che l'hanno fatta grossa quando fanno uscire persino Calcutta dal letargo", scrive un utente sotto al post. In effetti, notoriamente schivo e refrattario, il cantautore di Latina - emblema della nuova scena cantautorale italiana, complici canzoni come "Cosa mi manchi a fare", "Oroscopo", "Orgasmo" e "Paracetamolo" - non si era mai esposto sul tema. Ha deciso di farlo oggi, dicendo la sua su un argomento che aveva già cominciato a far discutere i suoi colleghi. È contro le immagini dei comizi politici di questi giorni, quello dell'ex premier Giuseppe Conte a Cosenza in testa, che Calcutta si scaglia ("Oggi mi sento Federico Fiumani", scriverà poi), conquistando gli applausi - virtuali, s'intende - di colleghi come Tommaso Paradiso e Levante, solo per citarne alcuni.

Discograficamente fermo all'album "Evegreen" del 2018 e assente dai palchi da ormai due anni, da quando nell'estate del 2019 chiuse la lunga tournée legata all'album uscito l'anno precedente, Edoardo D'Erme - questo il vero nome del 32enne cantautore laziale - ha condiviso sul suo account Instagram le foto dei comizi e ha commentato:

In riferimento a quello che sta accadendo in tante piazze italiane, colorate in questi giorni da tantissime bandiere di diversi partiti politici, io (e molti miei colleghi) vorremmo chiedere

Al mondo della politica

Alle task force di scienziati al servizio della nazione

Ai virologi

Illuminati dalla scienza e/o dai riflettori

PERCHÉ?

Perché tutto questo non è una seria minaccia alla salute del paese?

Solo questo.

Una manciata di spiegazioni per andare a dormire con la testa in ordine

E comunque tanta bufera nel cuore

Perché non è pericoloso?

Perché?

Non vogliamo sapere perché i concerti no e questo sì

Vorremmo sapere: perché questo è ok?

E se non dovessero arrivare spiegazioni

Entro 24 ore

Beh, allora potremmo tutti andare a dormire con la bufera nel cuore

Ma la ragione sotto il cuscino.

Le ultime notizie sul tema delle riaperture di teatri e club sono arrivate per bocca del sottosegretario alla salute del governo Draghi, Andrea Costa, che ha detto che l'esecutivo punta alla riapertura di cinema e teatri con l'80% della capienza". Per la riapertura delle discoteche, invece, bisognerà attendere ottobre.