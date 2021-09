Addio a Sylvano Bussotti

Avrebbe compiuto 90 anni tra pochi giorni, il prossimo 1° ottobre. Non ha fatto in tempo a festeggiare. Il compositore fiorentino Sylvano Bussotti è scomparso oggi a Milano.

A darne notizia è stata la famiglia. Da un paio di mesi il poliedrico musicista, che spaziò dalla composizione alla pittura, dalla poesia alla scrittura, dalla regia alla scenografia, era in cura in una residenza per anziani di Milano. La città di Firenze aveva in programma di celebrarlo, in occasione dei 90 anni, con una cinque giorni di festival dedicato interamente a lui: l'evento, "'90Bussotti, Ascolti e visioni su Sylvano Bussotti", in programma dal 20 al 25 settembre nell'ambito dell'Estate Fiorentina, si svolgerà comunque e sarà un modo per celebrarne la memoria. Bussotti fu allievo a Parigi di Max Deutsch. Nella capitale francese incontrò pure Pierre Boulez. Si esibì in Germania e negli Usa. Per le sue attività compositive ha ricevuto il Premio SIMC (Società Internazionale di Musica Contemporanea) per tre volte (nel 1961, nel 1963 e nel 1965). Le sue musiche sono correntemente eseguite in Italia (a La Scala di Milano, alla Biennale di Venezia e al Maggio Musica FIorentino) e in tutto il mondo. .