Queen, a fine mese aprirà uno store dedicato alla band

"Queen The Greatest" è il nome dello pop up store che aprirà da fine mese fino al prossimo anno per festeggiare i 50 anni di attività della band. Sarà interamente dedicato ai Queen e aprirà le porte il 28 settembre a Carnaby Street, nel cuore di Londra- Così come già fatto dai Rolling Stones con il loro"RS No.9 Carnaby" inaugurato lo scorso anno nella stessa zona, i Queen racchiuderanno tutto il loro universo all'interno del "Queen The Greatest" fino al gennaio 2022.

Vestiti, musica, grafiche, edizioni limitate e qualsiasi cosa un fan possa desiderare, dentro il negozio ci sarà di tutto. Ogni mese lo store cambierà tema, proponendo al suo interno diversi prodotti, ma anche delle installazioni visuali che raccontano cinque decenni dei Queen, come se fosse un museo. Lo store è nato dalla collaborazione tra Bravado, marchio di proprietà di Universal Music che si occupa del merchandising, e la band che ha così commentato la partnership:"Siamo felici di questa collaborazione. Sarà un'esperienza eccitante e Carnaby Street era il posto perfetto per festeggiare 5 decenni di Queen".

Queen The Greatest sarà distribuito su ben due piani che faranno viaggiare i visitatori attraverso un percorso virtuale che li porterà dal mercatino di abiti usati come quello gestito da Freddie e Roger a Kensington Market negli anni 70 fino allo sfarzo dei live degli anni 80 e 90. Per l'occasione i Queen hanno pensato ad una serie di prodotti speciali realizzati in collaborazione con diversi marchi di moda, di gioielli e accessori. Tra gli oggetti del merchandising ci sarà anche una speciale t-shirt il cui ricavato andrà interamente al Mercury Phoenix Trust, l'organizzazione benefica fondata dalla band in memoria di Freddie.