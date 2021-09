Pink Floyd, ancora accuse da Roger Waters: "Quello era un ambiente tossico"

Roger Waters torna ad attaccare i Pink Floyd. Il 78enne musicista, storico componente della band di "Wish you were here", che lasciò nel 1985 per intraprendere la sua carriera da solista, ha concesso una nuova intervista in cui si toglie altri sassolini dalle scarpe sulla sua esperienza al fianco di David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright in quella che è passata alla storia come una delle più grandi formazioni della storia della musica rock. Ai microfoni del podcast WTF, condotto dal comico statunitense Marc Maron, Waters ha spiegato i motivi che lo spinsero a lasciare i Pink Floyd, prendendo le distanze dagli altri componenti della band:

"Ero in un ambiente molto tossico. David Gilmour e Richard Wright provavano sempre a trascinarmi giù nel baratro. Cercavano di mettermi fuori gioco".

Approfondendo il discorso, poi, Waters ha aggiunto:

"Dicevano che ero stonato, che non avevo il senso della musica. Erano arroganti perché in fondo loro si sentivano poco importanti".

Il musicista non rinnega il passato, e dice: