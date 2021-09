Dead Can Dance, i concerti italiani riprogrammati al 2022

Dopo l’annuncio della sospensione del tour 2021 dei Dead Can Dance dovuta al protrarsi della situazione derivata dalla diffusione del virus COVID-19, sono ora ufficiali le nuove date italiane, originariamente previste per venerdì 2 e sabato 3 aprile di quest'anno al Teatro degli Arcimboldi di Milano: i concerti si terranno venerdì 27 e sabato 28 maggio 2022 al Gran Teatro Geox di Padova.



I biglietti già emessi saranno validi per l’accesso ai due nuovi concerti, rispettando lo stesso giorno e, per quanto possibile, il posizionamento scelto. Chi avesse ad esempio acquistato un biglietto nel settore Poltronissima per il concerto di venerdì 2 aprile 2021 potrà accedere al concerto di venerdì 27 maggio 2022 e verrà ricollocato nel settore equivalente a quello del biglietto originario e in una posizione in pianta quanto più possibile simile a quella scelta in precedenza. Non sarà possibile cambiare giorno o scegliere un posto diverso da quello assegnato dalla biglietteria.



Per i biglietti comprati online, la comunicazione dei nuovi posti sarà effettuata via mail entro il 17 ottobre 2021 all’indirizzo registrato sul circuito di biglietteria da cui si è effettuato l’acquisto; solo chi invece avesse comprato i biglietti in un punto vendita, per conoscere la nuova collocazione dovrà scrivere una mail all’indirizzo silvia@zedlive.com allegando una scansione del biglietto originale e riceverà comunicazione sui nuovi posti assegnati secondo gli stessi termini di cui sopra.



Chi fosse impossibilitato a partecipare al concerto, può fare richiesta di rimborso tramite il form sul sito del circuito di biglietteria che ha originariamente emesso il biglietto entro e non oltre il 17 ottobre 2021. In alternativa, può scegliere di rivendere il suo biglietto tramite la piattaforma fan to fan del circuito di biglietteria da cui ha effettuato l'acquisto.



Le vendite dei biglietti nominali per le nuove date apriranno il 25 ottobre 2021 sui circuiti ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. I termini per il cambio di nominativo saranno diffusi in un secondo momento.



Biglietti

Poltronissima: € 90,00 + prev.

1° Poltrona: € 75,00 + prev.

2° Poltrona: € 60,00 + prev.

Platea laterale: € 55,00 + prev.

3° Poltrona: € 50,00 + prev.

1° Tribuna: € 40,00 + prev.

2° Tribuna: € 35,00 + prev.



