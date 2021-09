Ligabue, a ottobre ha inizio la docu-serie 'È andata così'

Lo scorso mese di luglio le prime anticipazioni avevano dato appuntamento per il mese di settembre, in realtà “Ligabue - È andata così”, docu-serie divisa in sette capitoli su RaiPlay, prenderà il via il 12 ottobre.

A darne notizia è stato lo stesso musicista emiliano dal palco dell'Arena di Verona durante i Seat Music Awards. Come riportato sopra, la serie sarà divisa in sette capitoli, ciascuno composto da tre episodi della durata di quindici minuti, e racconterà i trent’anni su e giù dal palco del Liga.

Ad accompagnare Luciano Ligabue nella serie sarà l'attore Stefano Accorsi. Oltre a loro due, non mncheranno i contributi di moltissimi ospiti, tra questi, solo per citare qualche nome: Elisa, Francesco De Gregori e Pierfrancesco Favino.