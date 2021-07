Ligabue, il biopic su RaiPlay in arrivo a settembre ‘è una roba epica’

Luciano Ligabue, ospite la scorsa settimana al Festival della Parola di Chiavari , ha voluto chiarire - a margine del suo intervento - alcuni particolari relativo al progetto cinematografico che debutterà il prossimo mese di settembre su RaiPlay, la piattaforma digitale del servizio pubblico: l’opera, intitolata (come l’autobiografia scritta con la collaborazione di Massimo Cotto) “E’ andata così” e suddivisa in 21 episodi da circa quindici minuti l’uno, per un totale di sette puntate, avrà come protagonista Stefano Accorsi - già presente nel cast della prima opera cinematografica del cantante di “Una vita da mediano”, “Radiofreccia” del 1998, per l’occasione diretto da Duccio Forzano, popolare regista televisivo che ha scelto proprio Correggio come set per le riprese.

"Gigantesca follia, come l'ha definita il regista, mi sembra una bella definizione perché in effetti è una roba epica: 21 episodi da 10/15 minuti l'uno che andranno a formare 7 puntate”, ha detto Ligabue: “Ci sarà la mia storia raccontata in vari modi. La cosa che vi sorprenderà, credo, sarà questo cazzeggio infinito fra me e Stefano Accorsi quando giriamo perché ci conosciamo bene l'un l'altro, con lui che ha la battuta sempre pronta e insieme ci divertiamo e spero sarà divertente anche per chi guarderà".

Le prime notizie in merito al progetto trapelarono all’inizio dello scorso maggio, quando il cantautore e l’amico attore furono avvistati davanti la macchina da presa proprio nel centro della cittadina emiliana.

Sul versante dal vivo, Ligabue è stato costretto dalla pandemia a rimandare il concerto evento “30 anni in un giorno” - ribattezzato "30 anni in un nuovo giorno" - all’RCF Arena di Reggio Emilia al 4 giugno 2022.