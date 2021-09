Davide Van De Sfroos, ecco il video di "Oh Lord, vaarda gio" con Zucchero

E' stato pubblicato oggi il video del singolo di Davide Van De Sfroos feat. Zucchero Sugar Fornaciari "Oh Lord, vaarda gio" incluso nel nuovo album del 56enne cantautore laghee "Maader folk", in uscita il prossimo 17 settembre. La clip è stata diretta dal regista Dario Tognocchi ed ha come protagonista lo scrittore, alpinista e scultore Mauro Corona ripreso nella natura della sua Erto, in Friuli Venezia Giulia.

Davide Van De Sfroos, che in precedenza aveva già pubblicato il singolo "Gli spaesati", presenterà l'album "Maader folk" in una serie di appuntamenti instore in giro per l’Italia. A seguire il calendario:

17/9: Como c/o Villa del Grumello

18/9: Lecco c/o Orsa Maggiore

21/9: Milano c/o la Feltrinelli Gae Aulenti

22/9: Varese c/o Varese Dischi

24/9: Torino c/o Spazio Comala

27/9: Roma c/o Feltrinelli Galleria Alberto Sordi

28/9: Bologna c/o Feltrinelli di piazza Ravegnana

29/9: Verona c/o Mura Festival Bastione di San Bernardino (a cura di Feltrinelli)