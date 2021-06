Davide Van De Sfroos, esce l'album "Maader folk"

E' uscito "Gli spaesati", il primo singolo di "Maader folk", il nuovo album di Davide Van De Sfroos che verrà pubblicato il prossimo 17 settembre a sette anni di distanza dal suo ultimo disco di inediti, "Goga e magoga". "Maader folk" è prodotto in collaborazione con Taketo Gohara ed è impreziosito dallo speciale featuring con Zucchero in "Oh Lord, vaarda gio".

Della canzone "Gli spaesati", il 56enne cantautore del lago di Como dice: "Ho voluto dare voce ad un popolo apparentemente nascosto ma che con antica fierezza si ostina a vivere e lavorare in modi che oggi possono sembrare anacronistici o solo folkloristici. Gli spaesati tengono teso il filo della nostra storia non per beffare i tempi moderni ma per rispetto di quelli antichi".

Tracklist:

1 FIAADA

2 NEL NOMM

3 GOCCIA DI ONDA

4 L’ISOLA

5 GLI SPAESATI

6 EL VAGABUUND

7 GUANTO BIANCO

8 AGATA

9 IL MITICO THOR

10 STELLA BUGIARDA

11 HEMM IMPARAA

12 OH LORD, VAARDA GIO (feat. Zucchero Sugar Fornaciari)

13 REVERSE

14 TRAMONTO A SUD

15 LA VALL (IL VENTO E I FIAMMIFERI)