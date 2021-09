Lorde canta Britney Spears: la cover di ‘Break the ice’

Lorde, ancora fresca della pubblicazione del suo terzo album in studio “Solar power”, uscito lo scorso 20 agosto, ha condiviso in rete un video live che vede la cantautrice neozelandese reinterpretare un brano di Britney Spears.

La 24enne ha scelto di cimentarsi nella cover di “Break the ice”, canzone tratta dall’album della voce di “...Baby one more time” del 2007, “Blackout”, per la sua performance per Vogue registrata al Giardino botanico di New York.

Pubblicata nel 2018 come terzo singolo estratto dalla quinta prova sulla lunga distanza di Britney Spears, “Break the ice” è accompagnata da un video animato ispirato a quello di “Toxic”. Ecco la clip:

Nel filmato, diretto da Alfred Marroquin, dopo aver eseguito una propria versione del pezzo della Spears, Lorde propone l’esecuzione della sua “Fallen Fruit”, canzone inclusa nel suo più recente lavoro discografico.