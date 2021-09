Festival di Castrocaro 2021, vince Simo Veludo

È Simo Veludo il vincitore del Festival di Castrocaro 2021. La finale del concorso si è svolta ieri al padiglione delle Feste di Castrocaro Terme, trasmessa in diretta su Rai2 con la conduzione di Paola Perego e la partecipazione di Valeria Graci. Otto i giovani finalisti che si sono contesi la vittoria della kermesse, che in passato ha visto nascere protagonisti della musica italiana come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. La giuria, composta da Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta dei Subsonica e Noemi, ha premiato Simone Veludo, 26enne originario di Moncalieri, in provincia di Torino. Il vincitore sarà ammesso di diritto all'Audizione dal vivo del Festival di Sanremo 2022 nella sezione "Sanremo Giovani".

Classe 1995, Simo Veludo ha raccontato di suonare la chitarra dalla terza media e di aver iniziato a cantare dal terzo superiore. Sul palco del Festival di Castrocaro ha fatto ascoltare un suo brano, "Mutande".

In seconda e terza posizione si sono classificati rispettivamente Camilla Giorgia Bernabò in arte Sintesi (la 17enne di Camaiore, ma residente a Pietrasanta, nel lucchese, ha presentato il brano "Astronauta") e Antonio Meleddu in arte Bandito (19enne di Sassari) che si è anche aggiudicato il “Premio Siae per la migliore performance” con il testo "Romantico cronico".