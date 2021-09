David Crosby, il suo segreto per avere ancora oggi a 80 anni una bella voce

David Crosby poco meno di un mese fa ha pubblicato l'album "For Free", il quinto della sua carriera solista negli ultimi sette anni, mostrando uno stato di forma vocale di tutto rispetto per una persona che è ormai un poco in là con gli anni.

Durante una intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian all'ottantenne Crosby è stato fatto notare come la sua voce sia rimasta 'giovane' nonostante lo scorrere del tempo e nonostante una condotta di vita non del tutto irreprensibile. Croz, dopo avere riflettuto un attimo, ha risposto: "Questo fatto sconcerta anche me. Ho sbagliato tutto. Beh, no, non ho sbagliato ogni cosa. Non ho mai fumato sigarette, forse questa è la chiave."

Se la voce è rimasta intatta nella sua bellezza, Crosby non ha però mancato di rammaricarsi per altri effetti del diventare vecchi: "La mia pelle è come la carta velina. Si strappa o si fa livida". Ha raccontato che la sua festa per l'ottantesimo compleanno è stata una cosa in famiglia, di basso profilo. Nulla a che vedere con quanto accadeva molti anni prima. "Ci sarebbe stato del sesso. Mi aspettavo di morire quando avevo sui 30 anni."

"For Free" è il terzo album che David Crosby ha realizzato con suo figlio James Raymond, che diede in adozione quando era un bambino e che si è riunito a lui solo in età adulta. "James ha fatto una cosa meravigliosa. Mi ha dato la possibilità di guadagnarmi un posto nella sua vita facendo musica insieme a lui. E insieme scriviamo in modo spettacolare." Del disco dice che il brano più importante è stato scritto da Raymond, "I Won't Stay for Long":" Immaginate come penso mio figlio sia uno scrittore davvero bravo. Lo indosso come una ghirlanda di fiori sulla testa. È semplicemente fottutamente meraviglioso."