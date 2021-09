Un milanese trapiantato a Los Angeles per amore della musica: Fabrizio Grossi da 30 anni vive in California, ed è arrivato a collaborare con nomi come Slash a Gary Clark Jr, Warren Haynes, Alice Cooper, ZZTop. Il suo nuovo progetto si chiama Soul Garage, e prevede un album in uscita, "Counterfeited Soulstice Vol 1".

Al disco partecipano nomi come Kenny Aronoff (batterista di fama mondiale, già con John Mellencamp, Smashing Pumpkins, e, in Italia, Vasco Rossi), Stephen Perkins (Jane’s Addiction, Porno for Pyros), Hermann Matthews (Tower of Power, Stevie Wonder), Bette Smith, Alastair Greene (Alan Parsons), Diimond Meeks , Alex Alessandroni Jr (Christina Aguilera, Whitney Houston, Pink, Natalie Cole), Derek Day, Dylan Meek, The Supersonettes (Francis Benitez & Andrea Grossi Benitez), Chris Hansen, Fabio Drusin.

Grossi ha condiviso una registrazione live in studio del primo singolo dell'album: "Right down below", una canzone dal suono reggae che si mischia con il roots rock, marchio di fabbrica dei suoi progetti