Christina Aguilera si esibirà a New York dopo due anni

Con il seno coperto solo dai lunghi capelli biondi, in jeans, davanti a uno specchio, Christina Aguilera annuncia la sua partecipazione, l'11 settembre, al Ladyland Festival di New York, evento musicale in cui si esibiranno solo artiste donne. Per la cantante si tratta del primo spettacolo nella Grande Mela dal 2018, quando cantò al Radio City Music Hall. Fotografata in topless, la cantante, 40 anni, si prepara al ritorno sul palco.

Di recente, la Aguilera ha parlato a sostegno della sua amica Britney Spears. “È inaccettabile che a qualsiasi donna, o essere umano, che voglia avere il controllo del proprio destino possa non essere permesso di vivere la vita che desidera”, ha scritto Aguilera, che conosce Spears dal 1993, anno nel quale le due artiste si conobbero sul set del programma televisivo Disney Mickey Mouse Show. “Essere messi a tacere, ignorati, vittime di bullismo o vedersi negare il supporto da parte di coloro che ti sono vicini è la cosa più deprimente, devastante e umiliante che si possa immaginare", ha proseguito la voce di “Genie in a Bottle”.