Whitesnake, una data con gli Europe in Italia a giugno 2022

Si terrà il 28 giugno 2022 presso il Lorenzini District di Milano l’unica data prevista in Italia del Farewell World Tour dei Whitesnake, serie di eventi con la quale la storica band capitanata da David Coverdale celebra la propria (quasi) cinquantennale carriera: l’evento sarà aperto dagli Europe, band nota al pubblico generalista italiano per la hit del 1986 “The Final Countdown”. I biglietti per lo show - che prenderà il via alle 19,30, con l’apertura dei cancelli fissata alle 18,30 - saranno disponibili a partire dalle 10 del prossimo venerdì, 10 settembre, sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate: i tagliandi saranno messi in vendita al prezzo di 60 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali sulle piattaforme di pre-sale o a 70 euro - al netto di eventuali sold out - la sera stessa dell’evento.

Sarà disponibile anche un vip package, al prezzo di 205 euro, che include l’ingresso anticipato alla show, una stampa della band autografata da David Coverdale e altri prodotti marchiati dal gruppo.

“Siamo veramente emozionati e non vediamo l’ora di suonare al Lorenzini District di Milano nel 2022 per celebrare con il Farewell World Tour i successi dei quasi 50 anni di carriera dei Whitesnake che hanno conquistato le maggiori posizioni delle classifiche rock di tutto il mondo”, ha fatto sapere in una nota Coverdale: “Sono davvero felice di dare il benvenuto nella band a Dino Jelusick. L’abbiamo adocchiato da quando abbiamo suonato insieme a Zagabria due anni fa. Lo amerete. Sono davvero onorato e grato di poter girare il mondo in tour da quasi 50 anni. Ho vissuto momenti indimenticabili con milioni di persone che mi hanno sempre accompagnato e supportato in questo bellissimo viaggio. Adoro tutte le esperienze condivise con i miei fantastici musicisti… semplicemente amo il mio lavoro e sempre lo amerò”.

Oltre che dallo stesso Coverdale, nei Whitesnake oggi militano i chitarristi Reb Beach e Joel Hoekstra, il bassista Michael Devin, il batterista Tommy Aldridge, il nuovo arrivo Dino Jelusick (a tastiere, chitarra e cori) e il nostro connazionale Michele Luppi, tastierista e produttore già collaboratore di, tra gli altri, Maurizio Solieri e Umberto Tozzi.