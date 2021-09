Gianluca De Rubertis con Brunori SAS, il video di "La violenza della luce"

“La violenza della luce” è il terzo album solista di Gianluca De Rubertis, anticipato tempo fa dall'uscita del singolo “Pantelleria”.

Da qualche giorno la title track dell'album è il nuovo singolo dell'artista pugliese. Il brano, pubblicato da RCA Numero Uno / Sony Music Italy, vede la partecipazione di Brunori SAS ed è stato reinterpretato e remixato per l'occasione.

Amici di lunga data, i due cantautori non avevano mai avuto modo prima di collaborare artisticamente. Brunori SAS ha registrato alcune delle parti vocali di “La violenza della luce” nel suo studio in Calabria, per poi inviarle a Milano, dove sono state mixate da Enrico Brun.