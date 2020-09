Gianluca De Rubertis: ascolta il singolo "Pantelleria"

E' uscito “Pantelleria”, il nuovo singolo di Gianluca De Rubertis. Il primo estratto da “La violenza della luce”, suo terzo album solista che verrà pubblicato in autunno.

Il 44enne cantautore nato a Lecce descrive il brano in questo modo:

“Pantelleria è un brano che mi è giunto in vesti misteriche, ad un risveglio d’una notte a Milo, in Sicilia, a due passi dalla casa di Franco Battiato. Non saprei riferire il come e il perché questa canzone sia affiorata quasi spontaneamente, quello che so è che per me è uno scrigno di superbe sensazioni provate anni fa tra i venti e i marosi di questa meravigliosa isola italiana”.