Sputi e muco addosso alla videomaker: Marilyn Manson si dichiara innocente

Marilyn Manson ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti da una videomaker per fatti risalenti al 2019, dichiarandosi - tramite il suo avvocato - innocente. La videomaker ha denunciato la rockstar di averle sputato addosso saliva e muco, durante un concerto tenuto due anni fa a Gilford, nel New Hampshire, al quale lei stava lavorando.

Un mandato di arresto nei confronti del cantante, legato alla denuncia, è stato emesso lo scorso maggio: in quell'occasione l'avvocato di Brian Warner - questo il vero nome di Marilyn Manson - definì le accuse "ridicole". E disse: "Chi frequenta i suoi concerti lo sa: sul palco ama provocare, specialmente se davanti a sé ha delle telecamere".

L'accusa è solo una delle tante mosse nei confronti di Marilyn Manson dall'inizio dell'anno: a febbraio la sua ex compagna, l'attrice Evan Rachel Wood, ha denunciato pubblicamente di aver subito molestie sessuali e psicologiche da parte del rocker e in seguito alla sua denuncia altre donne hanno puntato il dito contro il cantante. Manson, voluto da Kanye West, non senza polemiche, tra gli ospiti del suo nuovo album "Donda", ha definito le accuse come un "complotto" contro di lui.