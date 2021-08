Kanye West contestato per i duetti con Marilyn Manson, DaBaby e Chris Brown

È polemica per la scelta di Kanye West di includere nel suo nuovo album, "Donda", a lungo atteso dai fan e poi pubblicato - non senza polemiche - nelle ultime ore sulle piattaforme in streaming, duetti con Marilyn Manson, DaBaby e Chris Brown, tre artisti dei quali negli ultimi tempi si è parlato più per vicende extra-musicali che altro. La voce di "The beautiful people", come noto, dall'inizio dell'anno è al centro di diverse accuse - la prima delle quali fatta dall'attrice Evan Rachel Wood - di violenza sessuale e molestie psicologiche.

DaBaby ha fatto parlare di sé nell'ultimo mese per alcuni commenti omofobi fatti durante la sua esibizione sul palco del Rolling Loud di Miami ("Ragazzi, se non succhiate i ca**i nel parcheggio, tirate fuori i cellulari e accendeteli", ha detto, tra le altre cose), che hanno suscitato lo sdegno di diverse popstar, da Dua Lipa a Miley Cyrus. Chris Brown, invece, che già nel 2009 venne condannato per aver aggredito l'allora fidanzata Rihanna, negli ultimi anni ha affrontato altri guai giudiziari in seguito ad accuse di violenza sulle donne.

Manson e DaBaby erano apparsi al fianco del rapper di Atlanta già durante l'ultimo evento di presentazione di "Donda", lo scorso giovedì allo stadio di Chicago: le immagini che immortalavano Kanye insieme al rocker e al 29enne rapper avevano fatto discutere sui social.

A proposito della scelta di includere in "Donda" le collaborazioni con i tre colleghi, ora Consequence of Sound scrive (e twitta): "Il nuovo album include purtroppo duetti con Marilyn Manson (accusato di essere un predatore sessuale), DaBaby (un omofobo) e Chris Brown (un abusatore domestico)". Anche i fan contestano la mossa, sui social.

Kanye's new album Donda also tragically features Marilyn Manson (an accused sexual predator), DaBaby (a homophobe), and Chris Brown (a domestic abuser). https://t.co/G6fASj4xn9 pic.twitter.com/fJo2S8JyOM — Consequence (@consequence) August 29, 2021

Kanye West non ha spiegato il motivo della presenza nel disco dei tre e il significato dell'operazione. Chi ha condannato duramente la mossa del rapper di "Stronger" è stata la stessa Evan Rachel Wood, che a febbraio denunciò pubblicamente Marilyn Manson: in seguito alle sue dichiarazioni molte donne hanno sostenuto di essere state abusate dal cantante, vero nome Brian Warner, e già a fine febbraio gli inquirenti hanno aperto le indagini sulle violenze e sugli abusi. Manson ha bollato le accuse come un complotto.

L'attrice ha postato su Instagram il video di una sua esibizione sulle note di "You get what you give" dei New Radicals, che ha dedicato alle donne che come lei hanno denunciato pubblicamente il rocker: "Per le mie compagne sopravvissute che sono state sbeffeggiate questa settimana. Non arrendetevi. Vi amo".