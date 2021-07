Marilyn Manson si è consegnato alla polizia... ma è stato rilasciato su cauzione

Ha rispettato la parola data e si è consegnato alla polizia, dopo il mandato di arresto emesso nei suoi confronti a fine maggio dal dipartimento della polizia di Gilford, in New Hampshire, relativo alla presunta aggressione contro un'operatrice video di due anni fa durante un concerto. Marilyn Manson - come riferiscono le testate locali - si è recato presso gli uffici del dipartimento di polizia di Los Angeles, lo stato in cui vive, avvalendosi dell'accordo stretto dai suoi avvocati con la polizia di Gilford. Ma il rocker è stato rilasciato su cauzione e così se ne è tornato a casa.

La vicenda per la quale è stato emesso il mandato di arresto nei confronti di Brian Warner - questo il vero nome del cantante - non ha niente a che vedere con le varie accuse di molestie mosse nei suoi confronti negli ultimi mesi (fu l'attrice Evan Rachel Wood la prima a denunciare, all'inizio dell'anno, di essere stata abusata da Manson: a febbraio sono partite le indagini). Si riferisce invece a un episodio avvenuto nell'estate del 2019 a Gilford, dove in occasione di una data del tour congiunto con Rob Zombie il cantante sputò contro un'operatrice video che stava riprendendo lo show.

Le condizioni della cauzione includono un accordo che impone a Manson di non commettere crimini durante il rilascio, di comparire in tutte le udienze fissate in tribunale, avvisare i giudici di eventuali cambi di domicilio e non avere alcun tipo di contatto con la vittima. Ad agosto è prevista la causa.