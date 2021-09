Iron Maiden, Bruce Dickinson ha sfidato Eddie: un duello con le spade laser

In una recente intervista con Forbes, realizzata per promuovere l’ultima fatica in studio del gruppo "Senjutsu", Bruce Dickinson, voce degli Iron Maiden, ha dichiarato il suo entusiasmo per il riconoscimento dell’utilizzo di spade laser all’interno delle discipline della scherma da parte della Federazione Francese dedicata proprio a questo sport:

“Vi racconto una cosa strana. La Federazione Internazionale di Scherma, o meglio, l'attuale federazione di scherma occidentale, in particolare, che è tipo gestita dai francesi, ora riconosce le gare di spada laser a livello internazionale. Non vi prendo in giro, con la spada laser! Ho visto una o due delle loro sessioni di allenamento, hanno spade laser da competizione e sono la cosa più bella del mondo. Ho comprato un paio di spade laser per bambini e sono le cose più belle che ci siano sulla verde terra di Dio. Si tratta di spade laser da combattimento complete. Puoi provare a spaccarla in tutti i modi! Non si rompe!”.

Tenendo conto che sulla cover dell’ultimo album degli Iron Maiden il mostro Eddie, mascotte della band che in ogni live compare anche sul palco, è raffigurato sottoforma di un sanguinario samurai, l’idea di un duello non è da escludere. “L'idea di duellare con la spada laser contro un samurai Eddie sul palco? Oh sì, facciamolo!”, ha dichiarato con entusiasmo la voce della band. Sfida lanciata.