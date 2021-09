David Crosby: "Neil Young è un egoista, Joni Mitchell è brava quanto e più di Dylan"

Lo scorso 22 febbraio ha compiuto 50 anni “If I could only remember my name…” di David Crosby, uno dei dischi più importanti e significativi del 1971 e non solo. Il cantautore sta lavorando ad una nuova ristampa, dopo quella del 2006 per i 35 anni. La nuova versione conterrà però un disco intero di demo ed inediti ed uscirà il 15 ottobre: è stata condivisa la prima traccia inedita, "Riff 1".

L'album venne inciso nel 1970, negli studi dove stavano lavorando Jefferson Airplane e i Grateful Dead, che contribuirono al disco così come i colleghi di CSN&Y e Joni Mitchell. Qua la storia del disco: Crosby stava elaborando il lutto della scomparsa della compagna Cristine Hinton, in un incidente stradale: diventò un classico del suono californiano di quel periodo, un disco mitologico a cui non seguirono altri album per ben 18 anni. Crosby si è rifatto recentemente, pubblicando ben 5 dischi negli ultimi 7 anni, tra cui "Free", uscito poche settimane fa.

Ecco "Riff 1"

A proposito degli (ex) compagni di strada, Crosby ha concesso un'intervista al Guardian in cui ha raccontato che parla solo con Stephen Stills ("Il migliore, come chitarrista e autore") e che recentemente ha rivisto Joni Mitchell, la cui carriera cominciò grazie all'incontro tra i due

Non credo ci siano dubbi, è di gran lunga la migliore cantautrice. Continuo a pensare che nessuno le si avvicini. È una poetessa brava quanto Bob Dylan ed è una cantante e musicista molto migliore.

Crosby ha raccontato che interrotto ogni rapporto con Graham Nash ("Diceva che si stava prendendo cura di me, ma pensava a far arrivare i soldi, è storia antica") e spara ad alzo zero su Neil Young:

Non mi aspetto che ci sia una riappacificazione, viste le stronzate che sono accadute tra noi come persone. Neil ce l'ha con me. Ho detto qualcosa di negativo sulla sua donna. Ho detto che pensavo fosse un predatore. Ok, può essere arrabbiato con me. Va tutto bene. Probabilmente è la persona più egocentrica, ossessionata ed egoista che io conosca. Pensa solo a Neil, punto. Questa è l'unica persona che prenderà in considerazione, sempre!.

Questa la tracklist della ristampa di “If I could only remember my name…”

Disco 1: Album origianle

1. “Music Is Love”

2. “Cowboy Movie”

3. “Tamalpais High (At About 3)”

4. “Laughing”

5. “What Are Their Names”

6. “Traction In The Rain”

7. “Song With No Words (Tree With No Leaves)”

8. “Orleans”

9. “I’d Swear There Was Somebody Here”

Bonus Track

10. “Kids And Dogs” (già pubblicata nella ristampa del 2006

Disco 2: Bonus Track e Demo

1. “Riff 1” – Demo *

2. “Tamalpais High (At About 3)” – Demo *

3. “Kids And Dogs” – Demo *

4. “The Wall Song” – Demo *

5. “Games” – Demo *

6. “Laughing” – Demo *

7. “Song With No Words (Tree With No Leaves)” – Demo

8. “Where Will I Be” – Demo *

9. “Cowboy Movie” – Alternate Version *

10. “Bach Mode” – Pre-Critical Mass *

11. “Coast Road” *

12. “Dancer” *

13. “Fugue” *

* Inedite