A Vasco Rossi la cittadinanza onoraria di Castellaneta

Il consiglio comunale di Castellaneta conferirà a Vasco Rossi la cittadinanza onoraria: il riconoscimento all’artista emiliano sarà ufficializzato - come riferito dall’agenzia ANSA - nel corso della prossima seduta della giunta, in programma per il prossimo martedì, 7 settembre, alle ore 18.

L’amministrazione della cittadina in provincia di Taranto, presso la quale la voce di “Sally” ha scelto di trascorrere le proprie vacanza da diversi anni a questa parte, ha deciso con il provvedimento di sancire “il legame tra uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana e il territorio castellanetano, eletto a buen retiro dal cantante in questi anni di ininterrotta frequenza, soprattutto delle spiagge della marina”.

La scelta da parte dell’artista di trascorrere le proprie vacanze presso Castellaneta - si legge nella nota ufficiale diffusa dal comune - “ha contribuito a consolidarne la vocazione turistica e naturalistica, intravedendo nel litorale, nelle pinete, nello stesso stile di vita locale un plusvalore che ha attratto interessi diffusi”.

Rossi non sarà presente fisicamente alla seduta della giunta, per evitare assembramenti e problemi di ordine pubblico: il giorno successivo alla seduta il primo cittadino del comune ionico Giovanni Gugliotti, insieme ai consiglieri di maggioranza e opposizione, si recherà presso il complesso turistico presso il quale l’artista soggiorna, l’Ethra Reserve, per consegnarli di persona il riconoscimento.