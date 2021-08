Beatles, anche in italiano il libro "Get Back"

Insieme all'annuncio dell'uscita dell'edizione celebrativa dell'album per Universal, Mondadori annuncia la pubblicazione dell'edizione italiana del libro "The Beatles: Get Back" (39 euro, 240 pagine) il 12 ottobre, in contemporanea mondiale. Pubblicato in inglese da Callaway Arts & Entertainment e Apple Corps Ltd, "The Beatles: Get Back" è definito come "il primo libro ufficiale, dopo il bestseller internazionale The Beatles Anthology".

In effetti, potrebbe trattarsi di un'edizione espansa del libro soprattutto fotografico incluso nella prima tiratura, uscita nel 1970, di "Let it be", e mai più ristampato.

In 240 pagine il libro racconta la storia della creazione, da parte dei Beatles, dell’album "Let it be" nel 1970; e la racconta con le loro parole.

Infatti sono state trascritte le 120 ore di registrazione delle sessioni in studio della band, e sono state raccolte centinaia di immagini inedite, tra cui le foto fatte da Ethan A. Russell e Linda McCartney. Nel libro, arricchito da una prefazione di Peter Jackson e da un’introduzione di Hanif Kureishi, i testi sono stati curati da John Harris, che li ha trascritti dalle conversazioni originali fra John, Paul, George e Ringo durante le tre settimane della registrazione, culminata nel famoso concerto ssulla terrazza della Apple, l’ultimo della band. "The Beatles: Get Back" precede quella dell documentario in tre episodi, “The Beatles: Get Back”, a cura di Peter Jackson, che sarà disponibile in esclusiva su Disney+ il 25, 26 e 27 novembre 2021.



Hanif Kureishi scrive nell’introduzione al libro:



“In realtà è stato un momento estremamente produttivo per loro, durante il quale hanno creato alcuni dei loro pezzi migliori. E in questo libro abbiamo il privilegio di assistere alle loro prime prove, agli errori, alle divagazioni e alle digressioni, alla noia, all’esaltazione, all’improvvisazione giocosa e alle svolte improvvise che hanno portato a quello che di loro conosciamo e ammiriamo.”

La maggior parte delle foto incluse nel libro sono state scattate da due persone che avevano un accesso speciale a questi incontri: Ethan A. Russell e Linda Eastman (che sposerà Paul McCartney due mesi dopo). Lo arricchiscono diversi frame in alta risoluzione, presi dallo stesso filmato restaurato che ha dato origine al documentario di Peter Jackson, realizzato utilizzando le 55 ore di ripresa originaria, realizzata da Michael Lindsay-Hogg nel 1969 con una pellicola da 16mm ora restaurata, e le 120 ore di registrazione audio per lo più mai ascoltate.