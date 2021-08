Zlatan Ibrahimovic ospite anche al festival di Sanremo 2022?

Lo scorso anno al festival di Sanremo uno degli ospiti voluti accanto a sé dal conduttore della manifestazione Amadeus fu l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Che si prospetti un bis con l'edizione del concorso canoro rivierasco del prossimo anno?

Il sospetto che il 39enne calciatore possa recarsi anche nel 2022 nella cittadina ligure lo ha fatto sorgere lo stesso Ibrahimovic pubblicando sul proprio profilo Instagram una clip rivolta ad Amadeus con il messaggio, "Ti devo salvare anche prossimo anno ???". Il breve video riguarda il viaggio fatto da Zlatan Ibrahimovic che, bloccato nel traffico in autostrada a causa di un incidente, ha preso il passaggio da una moto per raggiungere in tempo utile il Teatro Ariston di Sanremo.

Si deve pensare che anche il prossimo anno lo sportivo svedese sarà tra gli ospiti del festival oppure è una semplice presa in giro di Amadeus che, tra le altre cose, è un noto tifoso interista? Solo il tempo ci darà la risposta.