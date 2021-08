David Crosby: "Mai avuta una chimica come con mio figlio James Raymond"

David Crosby, dall'alto dei suoi 80 anni e delle sue molte collaborazioni – prima fra tutte quella con Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young – in una intervista concessa a Classic Rock Magazine ha dichiarato non ha mai avuto un "rapporto di lavoro più appagante" di quello che ha con suo figlio.



Crsoby ha iniziato a collaborare con il figlio James Raymond a partire dall'album "Croz" (leggi qui la recensione) pubblicato nel gennaio del 2014.

"Non ho mai goduto di un rapporto di lavoro più appagante con qualcuno che non fosse mio figlio, James, ma ci sono andato vicino. Il rapporto che ho con Michael League è molto buono. Quando produce l'altra mia band, la Lighthouse Band, la chimica è davvero eccellente. E ovviamente ho avuto una buona chimica con altre persone in passato: Roger [McGuinn], Chris [Hillman], Gene [Clark] e Michael [Clarke] nei Byrds; CSN e CSNY, grande chimica, veramente buona.".



Ha riconosciuto e ribadito di non essere più in ottimi rapporti con Graham Nash, ma è conscio che insieme hanno creato della pura magia. "Io e Nash ora non andiamo d'accordo, ma quel che è giusto è giusto, è un grande cantante e insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro".



Però poi torna a parlare del figlio, che diede in adozione quando era solo un bambino e si è riunito al padre solo in età adulta, elogiandolo per il suo talento di co-produttore e co-autore. Queste le parole spese dal musicista californiano nei confronti del figlio, ora 59enne: "Alcune delle cose che ho fatto di recente con Becca [Stevens], Michelle [Willis] e Michael League con la Lighthouse Band sono davvero incredibili, ma non credo di aver mai avuto una chimica migliore che con James, francamente, è maturato. Ho pensato che fosse fantastico quando l'ho incontrato, ma in questo disco ("For Free", pubblicato lo scorso luglio, ndr), penso che sia un autore bravo quanto me, se non migliore".