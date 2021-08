Bugo e il concerto interrotto ad Ascoli: il cantante (non) commenta e scherza

Sta facendo discutere quanto successo la sera del 10 agosto al concerto di Bugo: il cantautore si è esibito in un doppio concerto per a Notte Bianca di Ascoli Piceno e, secondo quanto raccontato sui social e da YourTVrs, ha interrotto il concerto in maniera brusca, lamentandosi della disposizione del pubblico in platea.

Il cantante avrebbe anche gettato il microfono a terra, dicendo “Non ce la faccio proprio a vedervi seduti, ma mi hanno detto che bisogna fare così” (una parte del pubblico dietro le transenne, era in piedi).

Il cantante, solitamente molto attivo sui social, ha inizialmente ha pubblicato solo alcune stories su instagram e un tweet: "Ascoli meraviglia, ho i fan migliori del mondo!"

Ascoli meraviglia, ho i fan migliori del mondo! — Bugo (@BugattiCristian) August 11, 2021

L'account twitter è poi rimasto silente, ma oggi il cantante è tornato su Instagram con un post che sembra scherza sull'accaduto: una foto assieme ad alcuni operatori della polizia locale con la didascalia: