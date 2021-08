Il compositore di colonne sonore candidato quattro volte ai premi Oscar Danny Elfman ha reso disponibile in Rete un remix di “True”, seconda traccia del disco di debutto da artista solista dell’ex Oingo Boingo, “Big Mess”, dato alle stampe lo scorso 11 giugno: la traccia è stata lavorata con la collaborazione di Trent Reznor, leader dei Nine Inch Nails da tempo titolare di una fortunata carriera da autore di partiture per il grande schermo che l’ha visto aggiudicarsi (insieme ad Atticus Ross) due Academy Awards - nel 2011 e nel 2021 - per i lavori su i lungometraggi “The Social Network” e “Soul”.

La clip che accompagna il brano è stata diretta da Aron Johnson.

“Questa è la prima collaborazione che abbia mai fatto in vita mia, farla con Trent è stata una vera sorpresa e un piacere", ha spiegato Elfman in una nota: "Lui sempre stato una grande ispirazione per me, per non parlare del fatto che ha una delle mie voci preferite di sempre”.