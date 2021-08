Rita Ora, foto sexy su Instagram per The Voice Australia: guarda

Rita Ora prenderà parte in veste di giudice alla prossima edizione del talent show musicale The Voice Australia: per ufficializzare la propria presenza allo show la cantante britannica di origini kosovare ha postato sulla propria pagina ufficiali Instagram una serie di fotografia che la ritraggono coperta solo da un accappatoio.

Gli scatti sono stati apprezzati anche da colleghi e colleghe, tra le quali spicca Demi Lovato, che ha commentato i ritratti con il “You’re so hot!” (“Sei così sexy!”).

Quello offerto alla platea social non è stato l’unico impegno su un set fotografico per la voce di “Let You Love Me”. La Ora è infatti tra i protagonisti del prossimo calendario Pirelli: la nuova edizione della pubblicazione di culto è stata realizzata con la collaborazioni di diversi artisti, tra i quali - oltre alla stessa Ora - Cher, Iggy Pop e Grimes - tutti ritratti da un altro esponente di primo piano della scena musicale internazionale, Bryan Adams, rocker canadese da tempo titolare di una solida carriera da fotografo.