Black Sabbath, esce la ristampa di "Technical Ecstasy" del 1976

I Black Sabbath accettarono il cambiamento nel 1976 diventando manager di se stessi e cominciando ad esplorare nuove sonorità grazie alla release dell’album "Technical Ecstasy". Il disco raggiunse la posizione #13 in classifica inglese e venne certificato oro negli Stati Uniti. BMG rende onore a questo album con una nuova collezione contenente un nuovo master, un nuovo mix a cura di Steven Wilson e oltre 90 minuti di demo, mix alternativi e canzoni live. La nuova super deluxe edition sarà disponibile dal 1 ottobre 2021 nei formati 4CD boxset e 5LP boxset da 180g.



Nell’estate del 1976 Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward volarono a Miami per registrare “Technical Ecstasy” presso i famosi Criteria Studios.

La band aveva appena concluso il tour mondiale a supporto del precedente album “Sabotage”, il quale ha visto evolversi di molto le live performance della band di Birmingham includendo tastiere e sintetizzatori. Questi nuovi suoni vennero inseriti nelle registrazioni di “Technical Ecstasy”. Le nuove canzoni comprendevano una vasta gamma di stili, dalla rock "Back Street Kids" e la ballata "It’s Alright", ai funky "All Moving Parts (Stand Still)" e al progressive "Gypsy." L'album contiene anche il singolo "It’s Alright", che è stata la prima canzone dei Sabbath ad essere cantata da Bill Ward. La deluxe rdition presenta una versione rimasterizzata dell'album a otto tracce, insieme ad un mix completamente nuovo dell'album creato da Steven Wilson utilizzando i nastri analogici originali.

Ci saranno anche 8 demo inedite e nuovi mix alternativi. Tra questi troviamo i differenti mix di “You Won’t Change Me” e “Rock ’n’ Roll Doctor,” così come le demo e le strumentali di “She’s Gone”. Il boxset chiude con 10 brani live finora mai pubblicati registrati durante il tour mondiale a supporto dell’album del 1976-77.

I brani pescano da tutta la discografia della band riproponendo grandi classici come “Black Sabbath” e “War Pigs” a fianco dei nuovi brani “Gypsy” e “Dirty Women.” La collezione è accompagnata da un ampio opuscolo con grafiche, note di copertina, cimeli rari e foto dell'epoca oltre a una replica del tour book del 1976-77 e un poster a colori.



Di seguito la tracklist:

Disc One: Original Album 1976 (2021 Remaster)

1. Back Street Kids

2. You Won’t Change Me

3. It’s Alright

4. Gypsy

5. All Moving Parts (Stand Still)

6. Rock ’n’ Roll Doctor

7. She’s Gone

8. Dirty Women

Disc Two: New Steven Wilson Mix

1. Back Street Kids *

2. You Won’t Change *

3. It’s Alright – Mono Version

4. Gypsy *

5. All Moving Parts (Stand Still) *

6. Rock ’n’ Roll Doctor *

7. She’s Gone *

8. Dirty Women *

Disc Three: Outtakes & Alternative Mixes

1. Back Street Kids – Alternative Mix *

2. You Won’t Change Me – Alternative Mix *

3. Gypsy – Alternative Mix *

4. All Moving Parts (Stand Still) – Alternative Mix *

5. Rock ’n’ Roll Doctor – Alternative Mix *

6. She’s Gone – Outtake Version *

7. Dirty Women – Alternative Mix *

8. She’s Gone – Instrumental Mix *

Disc Four: Live World Tour 1976-77

1. Symptom Of The Universe *

2. War Pigs *

3. Gypsy *

4. Black Sabbath *

5. All Moving Parts (Stand Still) *

6. Dirty Women*

7. Drum Solo / Guitar Solo *

8. Electric Funeral *

9. Snowblind *

10. Children Of The Grave *

