Bob Dylan: esce un vinile con due versioni inedite di “Blind Willie McTell”

Bob Dylan è prossimo a pubblicare due nuove versioni inedite del suo brano “Blind Willie McTell”, che saranno disponibili su vinile da 7 pollici contenente un’altra versione della stessa canzone. Il disco singolo arriverà sui mercati il prossimo 20 agosto per la Third Man Records, l’etichetta di Jack White.

Il brano risale alle sessioni di registrazione dell’album del cantautore di Duluth del 1983, “Infidels”, ma non venne poi inclusa nel disco. Una prima versione di “Blind Willie McTell” è stata pubblicata nel 1991 all’interno del cofanetto “The Bootleg Series Volumes 1 – 3 (Rare & Unreleased) 1961–1991”.

A differenza della prima versione caratterizzata da un’interpretazione essenziale solo voce, piano e chitarra acustica del pezzo di Dylan e Mark Knopfler, il nuovo vinile da sette pollici includerà due versioni complete con la partecipazione di – oltre che della voce di “Blowin' in the wind” e dell’ex frontman dei Dire Straits - Mick Taylor, Sly Dunbar e Robbie Shakespeare. La versione sul lato B del vinile sarà contenuta anche in “Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)”, in arrivo il prossimo 17 settembre.

Ecco la copertina del disco, come riportata sul sito della Third Man Records: