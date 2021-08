"I Santi" è l'ultimo singolo di Davide Amati con Nicolò Carnesi. I due artisti l'hanno suonato live per Rockol. Questa seconda canzone, insieme a "Specchio" con Matteo Alieno farà parte dell’EP in uscita a fine estate, che vedrà quattro canzoni con quattro diverse collaborazioni, svelate una alla volta. In ogni brano il cantautore ha voluto raccontare una parte di sé, un mood, un suono, un colore che fa parte della sua musica e della sua scrittura.

Amati è un cantautore e musicista nato a Roma nel 1998, vive in Emilia-Romagna tra Santarcangelo e Bologna. Le passioni per il jazz, il blues e l’improvvisazione lo accompagnano da sempre. Il trasferimento a Bologna, i primi concerti, i treni presi e il bisogno di sporcarsi le mani, diventano esperienze fondamentali, che assieme alla sua ricerca, delineano un percorso ben preciso, che si concretizza con la scrittura di canzoni originali. Il suo viaggio musicale, partito a fine 2020 con “Allunga il passo”, è fatto di diverse atmosfere che sembrano prendersi a pugni, ma che in realtà si sposano creando un personale equilibrio.