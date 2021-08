Thomas Bangalter svela il primo progetto dopo lo scioglimento dei Daft Punk

È stato annunciato il primo progetto che vede coinvolto Thomas Bangalter dopo lo scioglimento dei Daft Punk, il duo francese di musica elettronica che ha comunicato il suo ritiro dalla scena con un video intitolato "Epilogue" della durata di otto minuti lo scorso febbraio.

Il già sodale di Guy de Homem-Christo è attualmente al lavoro per comporre le musiche di un nuovo balletto, intitolato “Mythologies”. Si tratta di una nuova produzione in collaborazione tra l’Opéra National de Bordeaux e la compagnia di danza del coreografo francese di fama internazionale Angelin Preljocaj, che con la sua nuova creazione - stando a quando riportato sul sito ufficiale del teatro di Bordeaux - “esplora i rituali contemporanei e i miti fondatori che plasmano l'immaginario collettivo”.

“Mythologies”, sulle musiche di Thomas Bangalter e per la coreografia di Angelin Preljocaj, debutterà l’1 luglio 2022 sul palcoscenico del Grand Théâtre de Bordeaux per la nuova stagione 2021/2022. Lo spettacolo, in programma fino al 10 luglio del prossimo anno, vedrà sul podio il Maestro Romain Dumas dirigere l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine nell’esecuzione della nuova composizione di Bangalter. II balletto sarà interpretato in scena da dieci danzatori del Ballet National de Bordeaux e dieci ballerini della compagnia Ballet Preljocaj.