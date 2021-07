Lady Gaga, protagonista di "House of Gucci": ecco poster e trailer ufficiali

Dopo aver mostrato qualche foto in anteprima dal set sono stati distribuiti i primi poster di "House of Gucci". I poster vedono in primissimo piano la protagonista, Lady Gaga, che nel film interpreta Patrizia Reggiani, ma anche Adam Driver, che interpreta Gianni Gucci, oltre a Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons.

Diretto da Ridley Scott, il film vedrà la partecipazione di un ricco cast di star. Tra queste appunto Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Robert De Niro. Il film è stato prodotto dallo stresso regista e da Giannina Scott attraverso la loto etichetta Scott Free Productions. MGM ha acquistato il progetto e lo distribuirà. in USA il 24 novembre 2021. Nel resto del mondo verrà distribuito da Universal Pictures. L'uscita del trailer è prevista in queste ore.