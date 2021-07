Come scrivere un pezzo degli AC/DC in trenta secondi. Video.

Non tutti i fans degli AC/DC sono a conoscenza di essere in illustre compagnia. Da tempi non sospetti, infatti, uno dei più autorevoli ammiratori della band australiana è Keith Richards, chitarrista degli Stones che, come raccontato in questo articolo, è musicalmente tutt’uno con l’arte del creare un riff.

Degli AC/DC Richards ha sempre decantato proprio l’eccellenza nel confezionare riff unici, indimenticabili per l’orecchio umano e estremamente creativi nella loro semplicità.

Ma come sono cambiati i tempi da quando, circa due decenni fa, il vecchio Keef ha cominciato a lodare la creatività e l’originalità di Angus Young. Oggi, con un PC in mano e una quantità di beats e sample digitali a disposizione, la replica del timbro inconfondibile degli AC/DC parrebbe diventata un gioco da ragazzi. O no?

Ecco un micro-tutorial che ha fatto il giro di TikTok e lo sta facendo anche su YouTube. Ai fans l’ardua sentenza.