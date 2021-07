Joe Bastianich e James Maddock in concerto assieme

Continua il percorso musicale di Joe Bastianich: l’imprenditore statunitense già giudice di MasterChef e di Italia's got talent, è in tour in Italia questa estate: le prime due date saranno assieme a James Maddock, cantautoreche i lettori di Rockol conoscono bene. I due si esibiranno questa sera, 25 luglio, a Sassello (Sv) e domani a 26/7 Rio Torto (Li) oin Brain Mitchell

Il collegamento tra i tre musicisti è New York: Bastianich, cresciuto nel Queens, alla città ha recentemente dedicato la canzone "One City Man": Maddock, inglese, è naturalizzato newyorchese e vive e suona in città da anni. Mentre il recente di Brain Mitchell è un atto d’amore verso la sua città e il suo quartiere che l’ha inondato di musica e di incontri: "Songs from the Lower East Side".

i tre si esibiranno questa sera, Domenica 25 luglio Sassello (SV) nel parco del Beigua Docks dell’antico mulino a pietra del 1830 (Inizio concerto ore 18. Cena a seguire. Info e prenotazioni +39 389 5023704) e domani, Lunedì 26 luglio, a Piombino (Li) presso il Parco Sportivo Cassioli, in località Rio Torto (Inizio concerto ore 21.45. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria www.eventipiombino.it)

Ecco una performance di Maddock in redazione a Rockol, con un classico di Dylan rivisitato assieme a Mark Olson dei Jayhawks

I prossimi concerti di James Maddocke e Brian Mitchell

25/7 Sassello (Sv) – Beigua Docks – W/ Joe Bastianich

26/7 Rio Torto (Li) – Parco Sportivo – W/ Joe Bastianich

29/7 Lugagnano Di Sona (Vr) – Il Giardino

30/7 Somma Lombardo (Va) – Castello Visconti S. Vito

31/7 Xii Morelli (Bo) – Circolo Adelante

1/8 Cantu (Co) – La Cascina Di Mattia – W/andrea Parodi Zabala

3/8 Castelvetro (Mo) – Lambruscheria



4/8 Passoscuro (Roma) – Lampara

14/8 Ternate (Va) – Piazza Della Liberta’



I concerti di Joe Bastianich & La Terza Classe in Italia

3/8 Jesolo (Ve) – Suonica Festival

6/8 Francavilla Al Mare (Ch) – Blubar Festival

7/8 Sant’angelo Le Fratte (Pz) – Cantine In Blues

19/8 Trieste – Trieste Calling The Boss

21/8 Monterotondo Marittimo (Gr) – Piazza Cheli

26/8 Gubbio (Pg) – Doc Fest

29/8 Otranto (Le) – Accordi Festival

1/9 Milano – Estate Sforzesca @ Castello Sforzesco

2/9 Medesano (Pr) – Musica In Castello

4/9 Ferrara – Comfort Festival

10/9 Terni – Baravai