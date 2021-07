Gary Numan, un box dei singoli 1978-1983

La Beggars Arkive ha annunciato la pubblicazione di una raccolta in cofanetto dei singoli di Gary Numan, il pioniere dell'elettronica britannica.

I 15 singoli, facciata A e facciata B, raccolgono i 45 giri pubblicati da Numan - prima con i Tubeway Army, poi da solista - fra il 1978 e il 1983, in vinile trasparente rosso, blu e verde. Il bos è una scatola di vinile e contiene un libretto di 64 pagine che contiene le immagini di entrambe le facciate dei singoli, note e informazioni su ogni singolo, oltre a immagini d'archivio.

Il box set sarà disponibile dal 5 novembre, in una tiratura limitata di 2000 copie.

Ecco la tracklist:



Gary Numan — The Singles Collection 1978-1983 Tracklist:

Red Vinyl: 1978

01. That’s Too Bad/Oh! I Didn’t Say (Tubeway Army)

02. Bombers/Blue Eyes/O.D. Receiver (Tubeway Army)

Advertisement

Blue Vinyl: 1978-1980

03. Down in the Park/Do You Need the Service (Tubeway Army)

04. Are ‘Friends’ Electric/We Are So Fragile (Tubeway Army)

05. Cars/Asylum

06. Complex/Bombers

07. We Are Glass/Trois Gymnopedies (First Movement)

08. I Die: You Die/Down in the Park

09. This Wreckage/Photograph

Green Vinyl: 1981-1983

10. She’s Got Claws/I See Rain

11. Music for Chameleons/Noise Noise

12. We Take Mystery (to Bed)/The Image Is

13. White Boys and Heroes/War Games

14. Warriors/My Car Slides (1)

15. Sister Surprise/Poetry and Power

Gary Numan ha recentemente pubblicato l'album "Intruder", che include i singoli “Intruder”, “I Am Screaming” e “Saints and Liars”.