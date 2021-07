Pat Metheny, esce a settembre il nuovo album

Il 10 settembre uscirà “SIDE-EYE NYC (V1.IV)”, il nuovo album del chitarrista Pat Metheny.



L’album vede la partecipazione di alcuni dei più innovativi e interessanti nuovi strumentisti della scena musicale di New York.



"Side-eye NYC (V1.IV)" è stato registrato appena prima dell’inizio della pandemia e contiene nuovi brani e rivisitazioni di alcune delle composizioni di Metheny più amate, come “Timeline”, che in origine vedeva Pat Metheny suonare insieme a Michael Brecker ed Elvin Jones.



L’album è stato anticipato dall’uscita in digitale del brano “It Starts When We Disappear”

Pat Metheny ha anche annunciato oltre 100 date live nel mondo, per accompagnare l’uscita di "Side-eye NYC (V1.IV)". L’artista tornerà a viaggiare questo autunno e per tutto il 2022, e arriverà anche in Italia con ben 6 appuntamenti live (6 maggio al Grand Teatro Geox di Padova, 7 maggio al Teatro Alighieri di Ravenna, 8 maggio al Teatro Umberto Giordano di Foggia, 9 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, 11 maggio all’Auditorium Del Lingotto di Torino, 12 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano). Con lui James Francies al piano, organo e tastiera. Alla batteria si alterneranno Eric Harland, Anwar Marshall, Marcus Gilmore e Joe Dyson.