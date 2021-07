Addio a Robby Steinhardt (fondatore dei Kansas)

Robby Steinhardt, fondatore, violinista e cantante dei Kansas, è morto a 71 anni dopo una breve malattia, come ha comunicato la famiglia.



"La sua voce e il suo violino gli hanno assicurato un posto nella storia della musica", aggiunge il comunicato.

Prima di fondare i Kansas, Steinhardt era stato membro della band prog rock dei White Clover, che poi diventarono la prima formazione dei Kansas con Steve Walsh, Rich Williams e Kerry Livgren, tutti presenti nell'eponimo album di debutto dei Kansas, uscito nel 1974 (nella foto dell'articolo).



Nel 1982 Steinhardt lasciò la band per fondare gli Steinhardt-Moon, poi rientrò nel gruppo nel 1997 per rimanerci fino al 2006.

Il musicista stava regstrando un album da solista con i produttore Michael Franklin, la cui pubblicazione era prevista per la fine di quest'anno.