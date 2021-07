Franco126, parte oggi il tour "Multisala Premiere"

"Multisala Premiere" è il viaggio estivo di Franco126, dieci appuntamenti in giro per l’Italia in partenza da oggi mercoledì 21 luglio fino al 4 settembre. L’artista romano è reduce dalla pubblicazione di “Multisala”, il suo secondo album in studio da solista, uscito per Bomba Dischi / Island Records il 23 aprile 2021.



Prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, i live estivi vedranno Franco126 sul palco con una band di cinque elementi composta da Pietro Di Dionisio alla chitarra acustica, Danilo De Candia al basso, Gabriele Terlizzi alle chitarre elettriche, Davide Pasculli alla batteria e Francesco Bellani ai synth e al piano.

"Multisala Premiere" anticipa le date nei palazzetti già annunciate e previste per l'autunno: 5 novembre, Milano (Mediolanum Forum) e 10 novembre, Roma (Palazzo dello Sport).

CALENDARIO:

mercoledì 21 luglio 2021 - ORTONA (CH) @Stadio Comunale di Ortona - DATA ZERO

sabato 24 luglio 2021 - NICHELINO (TO) @Stupinigi Sonic Park

sabato 31 luglio 2021 - MONTALTO DI CASTRO (VT) @Vulci Acoustic Fest

venerdì 6 agosto 2021 - CATTOLICA (RN) @Arena della Regina

sabato 7 agosto 2021 - FOLLONICA (GR) @Parco Centrale - Follonica Summer Nights

giovedì 12 agosto 2021 - LECCE - Piazza Libertini @Oversound Music Festival

sabato 14 agosto 2021 - ROCCELLA JONICA (RC) @Teatro Al Castello

venerdì 20 agosto 2021 - LIGNANO SABBIADORO (UD) @Arena Alpe Adria - Nottinarena

domenica 29 agosto 2021 - ZAFFERANA ETNEA (CT) @Anfiteatro Falcone Borsellino

venerdì 3 settembre 2021 - SERVIGLIANO (FM) @NoSound Fest

sabato 4 settembre 2021 - MANTOVA - Palazzo Te @Mantova Live