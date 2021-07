Billie Eilish: "Io come Britney Spears? No: vi spiego perché"

In una lunga intervista concessa all'edizione australiana di Vogue, che le ha dedicato anche la copertina, Billie Eilish - che il prossimo 30 luglio spedirà nei negozi e sulle piattaforme il suo nuovo album, "Happier than ever" - si è lasciata andare anche ad alcune riflessioni sul caso Britney Spears, di cui si sta tanto discutendo negli Usa (e non solo). La 19enne popstar losangelina, salita alla ribalta quando aveva appena 14 anni e poi diventata una celebrità a livello mondiale a 16 grazie al successo dell'album "When we all fall asleep, where do we go?" e delle hit contenute nel disco, lo ha fatto rispondendo a quanti l'hanno messa in guardia dal prezzo del successo arrivato troppo precocemente, come avvenne nel caso di Britney Spears.

Che dopo il boom iniziale incontrò una serie di difficoltà anche psicologiche le cui conseguenze continua ad affrontare ancora oggi. Billie Eilish ha detto:.

"È davvero orribile quello che molte giovani donne hanno passato. Ma rispetto a Britney il mio caso è diverso. Non ho una squadra che vuole fregarmi, il che è davvero raro. Sono grata che mi sia capitato questo bel gruppo di persone, che non vogliono approfittare di me e fare ciò che altri hanno fatto in passato".

Dalla sua, peraltro, Billie Eilish ha il supporto e la protezione di diverse popstar che il costo psicologico del successo lo hanno in qualche modo già saldato. Come Justin Bieber, che nel docufilm "The World's a little blurry" di R.J. Cutler, che all'inizio dell'anno ha raccontato su Apple Tv+ l'ascesa della voce di "Bad guy", ha detto: "Voglio solo proteggerla. Non voglio che lei passi quello che ho passato io".

L'ultimo singolo estratto dall'album "Happier than ever" è "NDA", appena uscito.