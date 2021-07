I Maneskin continuano la loro marcia trionfale. La band capitolina è al primo posto della Emerging Artists di Billboard, classifica che premia le nuove realtà. Il nuovo video "I wanna be your slave" intanto ha già superato le 4 milioni di visualizzazioni dopo neanche 24 ore dall'uscita. Il video ufficiale è stato girato in pellicola e caratterizzato da un ampio uso di fisheye. Le immagini rispecchiano bene il contenuto del testo: le varie figure in antitesi raccontano la sessualità in tutte le sue sfaccettature.

Non è finita la band continua a dominare con la cover di "Beggin'" la Spotify Global Chart, la classifica giornaliera relativa alle canzoni più ascoltate a livello mondiale sulla piattafiorma. Il brano è da dodici giorni il più streammato nel mondo, davanti alle hit di popstar come Olivia Rodrigo, i BTS, Ed Sheeran, Lil Nas X. Nelle ultime ore ha totalizzato 7,4 milioni di ascolti, che hanno permesso al singolo di superare quota 200 milioni di stream complessivi su Spotify.