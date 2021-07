Iggy Pop e Manuel Agnelli voci narranti in un documentario su Tutankhamon

Iggy Pop è stato chiamato a registrare la voce narrante del documentario “Tutankhamun: The Last Exhibition”, prodotto dal fotografo Sandro Vannini di Laboratoriorosso in collaborazione con Nexo Digital e basato sulla mostra dedicata al sovrano egizio lanciata a Los Angeles nel 2019: la versione italiana, riferisce Variety, sarà narrata da Manuel Agnelli, il leader degli Afterhours che per Nexo curò il docu-film del 2018 “Caravaggio - L’anima e il sangue”.

“Cercavamo qualcuno che potesse dare un fascino diverso alla narrazione del film”, ha spiegato Rosella Gioffré, responsabile internazionale del marketing di Nexo: “Abbiamo pensato a Iggy Pop e lui ha accettato”. “Quando abbiamo sentito la sua voce per la prima volta abbiamo pensato: è quella giusta”, ha aggiunto Vannini: “E’ quello di cui avevamo bisogno per questo film: la sua voce è semplicemente incredibile”.

Il documentario sarà distribuito in Italia, Spagna, Australia e Nuova Zelanda: al momento sono in corso trattative per l’immissione sui mercati statunitensi e giapponesi.