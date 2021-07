Sheryl Crow: ‘Sopravvivere al cancro ha ridefinito chi sono’

Intervistata dal quotidiano britannico Guardian, Sheryl Crow ha parlato delle sue esperienze da paziente oncologica, che l’ha vista ricorrere alle cure dei medici per due volte, nel 2006 per un tumore al seno e nel 2011 per un’altra forma tumorale - fortunatamente benigna - al cervello.

“Sopravvivere al cancro al seno ha ridefinito la mia identità e il mio modo di vivere, anche se non sono sicura di consigliare a nessuno un’esperienza del genere”, ha spiegato l’ artista originaria di Kennett, Missouri , che tra il 2003 e il 2006 è stata legata da una relazione sentimentale al ciclista Lance Armstrong, a sua volta colpito da una forma di tumore potenzialmente fatale ai testicoli nel 1996 dalla quale riuscì a guarire completamente: “Prima ho passato la vita a fare da custode a tutti quelli che mi circondavano. Dopo ho iniziato a mettermi al primo posto. Avevo delle voci nella parte posteriore della testa che mi dicevano che qualunque cosa avessi fatto non era abbastanza buona. Adesso, finalmente, le ho messe a tacere”.