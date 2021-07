Achille Lauro, guarda il video di ‘Latte +’

Achille Lauro ha reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale il video di “Latte +”, uno dei brani incluso nell’ultimo album di inediti da studio del cantante e performer di origini capitoline, “Lauro”, pubblicato lo scorso 16 aprile:

In un post pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale, Lauro De Marinis - questo il nome all’anagrafe dell’artista, specifica che:

“Il seguente video contiene esclusivamente immagini documentaristiche. Nessuna ripresa è basata su sceneggiatura. Nessun attore è stato ingaggiato per la realizzazione. Le sequenze video sono state create sulla base della reale quotidianità dei soggetti”.

“Latte +” fa riferimento al “milk-plus”, bevanda dalle proprietà psicotrope consumata dal protagonista del romanzo di Anthony Burgess “A Clockwork Orange”, poi adattato nel 1971 per il grande schermo da Stanley Kubrick, che firmò la regia dell’omonimo film che ebbe come protagonista Malcolm McDowell.

Lauro, che oggi - domenica 11 luglio - compie 31 anni, ultimamente è stato più attivo sul versante commerciale che non squisitamente musicale: a parte il duetto sui social con Antonello Venditti - nel quale lascia intuire un’ospitata in occasione del grande evento che il collega e concittadino terrà allo stadio Olimpico di Roma il 18 giugno 2020 insieme a Francesco De Gregori - l’artista ha prima siglato un contratto con Amazon che sancisce la sua partecipazione alla prossima edizione del programma televisivo - prodotto dalla piattaforma di proprietà della società di ecommerce Prime - Celebrity Hunted, poi annunciato una partnership con l’esperto di blockchain Gian Luca Corradini per lo sbarco della sua società, la MK3, nel mercato dei NFT.