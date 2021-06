Achille Lauro punta allo Stadio Olimpico (ma intanto duetta con Venditti)

La butta lì, con nonchalance, in un post sui social che è sostanzialmente un promo per la seconda stagione di "Celebrity Hunted", a cui ha partecipato con il sodale Boss Doms: Achille Lauro punta allo Stadio Olimpico? Da solo, o magari come ospite di Antonello Venditti, che il 18 giugno 2022 ha una data fissata con De Gregori per lo show originariamente fissato per il 2020 e poi rinviato. I prossimi concerti di Achille Lauro saranno nell'ottobre 2021 e sono previsti nei palazzetti.

Intanto, Achille Lauro si è regalato un duetto su "Notte prima degli esami" con quello che lui definisce uno "dei grandi cantautori e dei classici immortali della musica italiana". Scrive Lauro, nel video dellla performance:

Quando da piccoli viaggiavamo in auto verso il mare, guardavamo fuori dal finestrino sognando e ascoltando quelle canzoni che sarebbero state per sempre parte di noi.

Cantare “Notte Prima degli esami” a casa di Antonello Venditti è stato uno dei momenti più incredibili della mia carriera.

Spero di poter rivivere questa emozione anche con tutti voi, su un palco, appena finirà questa situazione di emergenza, magari nello stadio della città dove tutto è iniziato.

Ecco il video del duetto -

Achille Lauro ha recentemente pubblicato l'album Lauro, dopo il quale - come aveva dichiarato al tempo - avrebbe dovuto prendersi una pausa. Invece ha inciso "Mille" con Fedez e Orietta Berti (da sue settimane al numero 1) e firmato un contratto con Amazon Prime, di cui per due anni sara testimonial e protagonista, partecipando alla produzione di film, serie tv, documentari e formati. "Celebrity Hunted" è la prima uscita di questo accordo: gli altri protagonisti della seconda stagione sono Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, M¥ss Keta ed Elodie, Diletta Leotta.