Appuntamento fisso da ormai qualche anno a questa parte, è arrivata puntale la playlist dell'ex presidente degli Usa Barack Obama per l'estate 2021. Come al solito, dentro c'è di tutto: rock, pop, musica latina, hip hop. Solo lui riesce a far stare insieme Bob Dylan e Rihanna, verrebbe da dire, ma anche i Rolling Stones e le star della trap americana dei Migos, Joni Mitchell e Drake. Sono solo alcuni degli artisti presenti nella playlist.

Il Bardo di Duluth è presente con "I'll be your baby tonight", Rihanna con "Desperado". E ancora: i Migos con "Straightenin", i Rolling Stones con "Tumbling dice", Bob Marley con "Exodus", Joni Mitchell con "Coyote",SZA con "Good days", Drake con "Wants and needs". La playlist si compone di una quarantina di canzoni in tutto. "Sono brani che ho ascoltato negli ultimi tempi - ha spiegato il 59enne ex presidente degli Stati Uniti - è un mix di vecchio e nuovo, nomi storici e altri di artisti davvero emergenti. E in mezzo c'è di tutto".

Nel 2012 Obama, allora ancora presidente degli States, insignì Bob Dylan con la Presidential Medal of Freedom, alla Casa Bianca.