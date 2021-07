Canta&Autore, gli ascolti di Fabio Ilacqua

Fabio Ilacqua è stato il terzo ospite di Canta&Autore, format di BMG powered by Rockol incentrato sul mondo degli autori e della scrittura di canzoni.

Nato nel 1975 a Varese, l’artista - dopo gli studi all’Accademia delle Belle Arti di Brera, a Milano - si mette in luce come cantautore nel 2007 vincendo Musicultura grazie al brano “La città giardino”, al quale seguirà l’album di debutto “Ballata del dopocena”. Il successo presso il grande pubblico arriverà nove anni dopo grazie ad “Amen”, brano scritto con Francesco Gabbani che varrà al cantante toscano la vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo del 2016. Bissato il successo all’Ariston l’anno successivo, sempre con Gabbani - ma nella sezione big - con “Occidentali's Karma”, Ilacqua avvia una serie di collaborazioni con - tra gli altri - Loredana Berté, Marco Mengoni e Ornella Vanoni, con la quale ha collaborato in veste non solo di autore ma anche di arrangiatore per l’album del 2021 “Unica”, prodotto da Mauro Pagani.

