"Iko iko", testo e significato del tormentone su TikTok di Justin Wellington

Non sono solamente i successi dei protagonisti del pop italiano a contendersi il titolo di tormentone dell'estate 2021.

A sorpresa, la rivelazione di questa stagione musicale arriva nientemeno che dalla Papua Nuova Guinea: è "Iko iko" di Justin Wellington. Il brano è una cover dell'omonima canzone portata al successo dalle Dixie Cups del 1965: è uscito nel 2019, ma sta riscuotendo solamente ora un grande successo grazie a TikTok, dove migliaia di ragazzini e ragazzine pubblicano clip in cui cantano in lip sync il testo. "Metto in moto il mio fuoristrada, saltiamoci tutti dentro / Ed ecco che andiamo insieme / Una dolce brezza fresca, e grandi palme / Io te lo dico, la vita non può essere meglio di così", canta Wellington. Ecco il testo completo e il significato della canzone del .cantante papuano.

Iko Iko testo di Justin Wellington feat. Small Jam Ay-yo, Big Wave

Turn the mic on

Small Jam alongside J.W.



My bestie and your bestie sit down by the fire

Your bestie says she want party

So can we make these flames go higher?



Talkin' 'bout hey now (hey now), hey now (hey now)

Iko Iko a nae

Chakimo fina a na nae, chakimo fina nae



Start my truck, let's all jump in, here we go together

Justin Wellington - sulle scene dal 2005, popstar in madrepatria grazie a hit come "I wanna give you some lovin", "Elusive love", "Better off" e "One night with you" - pubblicò la sua cover di "Iko iko", incisa insieme al gruppo salomonese degli Small Jam, sulle piattaforme nell'estate del 2019. La canzone è diventata una sleeper hit - così come vengono definiti i brani che riscuotono successo in classifica solo molto tempo dopo la loro pubblicazione - grazie a TikTok, quest'anno. Il singolo ha conquistato anche la Billboard Global 200: così Wellington è diventato il primo artista papuano nella storia a comparire all'interno della classifica pubblicata dalla nota rivista, relativa alle canzoni più ascoltate a livello mondiale.

In merito al brano Justin Wellington ha dichiarato:

“Mi sono innamorato di ‘Iko Iko’ quando l'ho ascoltata nella colonna sonora del film "Rain Main". Avevo sentito e familiarizzato con diverse versioni del pezzo, ma questa era senza dubbio la mia preferita, e per questo motivo ho deciso di scriverne una mia. Desideravo che fosse altrettanto caratterizzata da uno spirito contagioso come l’originale, e che fosse up-tempo, energica e con sonorità prettamente estive. Oggi vedo che la mia versione di ‘Iko Iko’ sta spaccando e mi sembra incredibile, è davvero gratificante!”.

Il brano, dalle sonorità reggae, è un inno al popolo delle spiagge: "A keia mamang gwele, step on the dancin' floor

Hips be windin', DJ rewindin', take it to the island way / Keio, baby mama, put on your dancin' shoes / One drop it, pop it low now, take it to the max now / Jammin' the small jam way", rappano gli Small Jam. E proprio intorno ad un falò è ambientato il video della cover: