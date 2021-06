Omar Pedrini torna sul palco dopo l’operazione al cuore

Aveva promesso di “fare di tutto per tornare presto” , ed è stato di parola: Omar Pedrini ha confermato la sua presenza sul palco in occasione della data che il già leader dei Timoria ha previsto per il prossimo sabato, 3 luglio, al Vimercate Festival, presso Palazzo Trotti, nella cittadina brianzola. L’accesso all’evento sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento a questo indirizzo .

Lo scorso 11 giugno l’artista si era sottoposto a un intervento per un aneurisma aortico: “Omar è stato operato ieri alla clinica Villa Torri di Bologna dal cardiochirurgo vascolare Prof. Roberto Di Bartolomeo e dalla sua equipe”, aveva scritto sul suo staff sui suoi canali social ufficiali, “L'intervento durato 5 ore è riuscito. Omar è in terapia intensiva ed è già cosciente”.

“La mia volontà è di tornare sul palco quanto prima e riprendere il viaggio con la mia fantastica band, ma ora sarebbe stupido fare programmi o peggio annunci, prima di domani”, aveva scritto l’artista alla vigilia dell’operazione: “Ci siamo salutati alla fine del 2019 col vento in poppa, ora dobbiamo essere pronti per volare senza vento”.

“Dopo i primi giorni di riabilitazione sono soddisfatto, ho iniziato a camminare piano piano e la voce sta tornando su”, aveva spiegato lo scorso 21 giugno Pedrini, parlando del decorso post-operatorio: “Nonostante l’intervento sia stato meno pericoloso dei precedenti, il post operatorio è un pochino più doloroso, ma ne vale la pena perché la guarigione dovrebbe avere meno complicanze. Sembra tutto andare bene”.